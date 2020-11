Avertisment pentru hoti scris in limba romana intr-un supermarket din Londra. Afisul a starnit revolta

"Avertisment pentru hotii din magazine. Hotii din magazine prinsi vor fi urmariti penal. Ofiteri de politie imbracati in civil actioneaza in aceasta zona". Acesta este mesajul afisat la standul de bauturi al unui supermarket Tesco din Londra.Potrivit adevarul.ro , afisul a scandalizat-o pe Iolanda Costide, un arhitect roman cunoscut in Londra, care a fost, pana in 1995, presedinte al Asociatiei Culturale a Romanilor din Anglia.Romanca le-a trimis o scrisoare deschisa reprezentantilor Tesco in care isi arata nemultumirea fata de mesajul adresat hotilor in limba romana."Nu este demn ca un lant care se prezinta ca progresist, in serviciul oamenilor, cum ar fi Tesco, sa permita profilarea etnica in magazinele sale. Imaginea prezinta un avertisment, in limba romana, impotriva hotului.Trebuie sa credem ca toti romanii sunt hoti, sau poate doar aceia care nu stapanesc limba bardului si au nevoie ca acest mesaj scandalos sa fie explicat in limba romana? Va rog cu amabilitate sa indepartati astfel de afise din magazinele dvs., in caz contrar, vom atrage atentia Comisiei pentru egalitate si drepturile omului asupra practicilor dvs", a scris Iolanda Costide, pe pagina sa de Facebook