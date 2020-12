Cazul care a tinut pe jar Politia italiana in ultimele trei decenii. Moartea ingrozitoare a unei romance, explicata de o descoperire oribila

Misteriosul caz al Virginiei Mihai

Un fragment de unghie a rezolvat cazul

Doua disparitii aparent inexplicabile, un caz de rezolvat care le-a dat batai de cap anchetatorilor vreme de treizeci de ani. Este vorba despre unul dintre cele mai dificile cazuri cu care s-au confruntat criminologii italieni in ultimele decenii, iar din ecuatie a facut parte si o romanca.Cazul dateaza inca din 1988, anul in care, scrie Corriere della Sera, Elena Zecchinato, fosta sotie a fermierului Valerio Sperottoa, disparut fara urma. Desi s-a facut mare valva in Peninsula, a fost nevoie sa treaca mai bine de 30 de ani pana cand misterul disparitiei sa fie rezolvat.Doar ca, intre timp, in 1999, o alta femeie, romanca Virginia Mihai, a disparut in conditii similare. Romanca se casatorise cu Sperotto, insa relatia lor nu a mers, motiv pentru care a divortat. Acest lucru nu a fost de ajuns pentru ca ea sa scape de fostul sot.La scurt timp dupa ce a obtinut divortul in justitie, Virginia Mihai, care avea 41 de ani pe atunci, a disparut brusc. Printre primii suspecti a fost chiar sotul ei, insa anchetatorii nu au gasit probe care sa-l incrimineze, la fel cum nu au gasit probe nici in cazul disparitiei primei sale sotii. Astfel, cazul a fost clasat in anul 2000, dar doi ani mai tarziu a fost redeschis. A fost gasita doar masina ei, la Vicenza, incuiata si cu portofelul si actele in portbagaj.A fost insa nevoie de inca 17 ani pana cand, abia anul trecut, anchetatorii au reusit sa gaseaca o pista valida, care i-a ajutat in cele din urma sa dea de capat cu acest caz si sa afle misterul mortii romancei. Asta dupa ce procurorul adjunct din Vicenza, Hans Roderich Blattner, a insistat pentru redeschiderea cazului, iar eforturile sale au fost rasplatite. La una din fostele ferme de porci care i-au apartinut lui Sperotto, anchetatorii au gasit un fragment de unghie umana intr-un cotet de porci.Expertii laboratorului Labano din Milano , coordonati de Cristina Cattaneo, au analizat unghia si au comparat-o cu proba de ADN prelevata de pe periuta de dinti a Virginiei. Rezultatul analizelor a stabilit ca fragmentul de unghie i-a apartinut romancei.Astfel, anchetatorii au putut in sfarsit sa stabileasca in ce imprejurari si-a pierdut viata Virginia Mihai. Ea a fost ucisa de sotul ei, care a incercat si a reusit sa scape de cadavru pentru mai bine de 20 de ani. Fermierul si-a transat fosta sotie si le-a dat trupul ei porcilor, care au devorat-o. Intamplator, insa, o bucata de unghie a ramas intr-un cotet, proba peste decenii pentru stabilirea adevarului.Ucigasul insa nu a putut fi tras la raspundere. El a murit inca din anul 2011, astfel ca nu va plati pentru crimele sale. Anchetatorii incearca totusi sa afle daca barbatul a actionat de unul singur sau daca a avut si complici. De altfel, criminologii mai asteapta cateva raspunsuri. Potrivit Il Messaggero , care citeaza Giornale di Vicenza, se pare ca fermierul ar fi ucis si o a treia femeie, care i-a fost logodnica si care a disparut si ea fara urma.CITESTE SI: