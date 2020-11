Reactia MAE dupa ce un avertisment pentru hoti scris in limba romana a fost afisat intr-un magazin din Marea Britanie: "Are un puternic caracter discriminatoriu"

Ambasada Romaniei a solicitat companiei si politiei locale inlaturarea imediata a materialelor cu caracter discriminatoriu.Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat, referitor la informatiile aparute in spatiul public privind mesajul afisat in incinta unei filiale a unui cunoscut lant de magazine alimentare din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, ca Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord s-a autosesizat si a intreprins, in regim de urgenta, demersuri atat pe langa conducerea companiei, cat si pe langa autoritatile centrale si locale, inclusiv la nivelul ministerului de externe britanic (Foreign, Commonwealth and Development Office), pentru a exprima surprinderea si dezacordul partii romane fata de aparitia mesajului respectiv, care are un puternic caracter discriminatoriu."MAE dezaproba acest tip de mesaje discriminatorii care nu reflecta imaginea reala a comunitatii romane din Marea Britanie, bine integrata si care aduce o contributie reala la dezvoltarea societatii si economiei britanice", a aratat sursa citata.De asemenea, in scrisoarea adresata conducerii companiei si politiei locale, reprezentantii ambasadei au solicitat inlaturarea imediata a materialelor cu caracter discriminatoriu, precum si clarificarea circumstantelor si a motivelor care au stat la baza utilizarii acestora."Ambasada Romaniei la Londra urmareste cu deosebita atentie acest subiect si va intreprinde toate demersurile legale pentru a asigura cetatenilor romani din Marea Britanie garantarea drepturilor in calitate de cetateni UE si aplicarea unui tratament non-discriminatoriu", au transmis reprezentantii MAE.In mesajul afisat in magazinele Tesco scrie, in limba romana, ca "Hotii din magazine prinsi vor fi urmariti penal". "Avertisment pentru hotii din magazine. Ofiteri de Politie imbracati in civil actioneaza in aceasta zona".Citeste si: Avertisment pentru hoti scris in limba romana intr-un supermarket din Londra. Afisul a starnit revolta