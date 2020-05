Repatriere din Dubai: 130 de romani au fost adusi in tara cu o cursa speciala

Ziare.

com

"In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in cursul zilei de 26 mai, au revenit in tara 130 cetateni romani care se aflau pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite, ca urmare a demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe, ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si ale Ministerului Afacerilor Interne", arata MAE.Printre acestia sunt persoane care nu mai aveau mijloace pentru a-si prelungi sederea pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite (inclusiv cetateni romani care si-au pierdut locul de munca), precum si un caz medical urgent.Repatrierea a fost asigurata cu o cursa aeriana speciala, operata de o companie privata, pe ruta Dubai-Bucuresti.Conform sursei citate, demersurile de repatriere au permis, de asemenea, revenirea in tara de resedinta pentru un cetatean indian, rezident in Romania, precum si pentru alti 4 cetateni straini (brazilian, tunisian, egiptean si ucrainean), membri de familie ai cetatenilor romani.Cu aceeasi cursa aeriana a fost facilitata repatrierea si pentru 32 cetateni ai Republicii Moldova si un cetatean kazah, membru de familie, care si-au continuat deplasarea catre destinatie.