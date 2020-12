Reprezentantele Ministerului Afacerilor Externe, pregatite sa acorde sprijin romanilor blocati in Marea Britanie

Precizarile vin in contextul in care sute de romani sunt blocati la granitele de iesire din Marea Britanie.Astfel, arata sursa citata, luni, in cadrul unei reuniuni de urgenta la nivel tehnic a Mecanismului Integrat pentru Raspuns la Crize (IPCR) organizate la Bruxelles pentru analizarea situatiei de criza aparute, in urma instructiunilor conducerii MAE, Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa UE a prezentat problema transportatorilor romani, aflati in tranzit, blocati la frontierele Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, subliniind necesitatea identificarii unei solutii rapide, printr-o abordare coordonata in planul UE.Totodata, Ministerul Afacerilor Externe a contactat direct partea franceza, semnaland situatia transportatorilor blocati in punctele de frontiera cu Regatul Unit si solicitand urgentarea solutionarii situatiei create si informarea, cu celeritate, a partii romane cu privire la masurile identificate in acest sens. Urmare demersului, a rezultat ca decizia autoritatilor franceze de inchidere a frontierei cu Regatul Unit are caracter exceptional si tranzitoriu, fiind aplicabila pentru 48 de ore, in asteptarea unor masuri coordonate la nivel european, urmand ca aceasta decizie sa fie reanalizata ulterior.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca va continua sa urmareasca, cu prioritate, evolutiile si sa se coordoneze cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, inclusiv in cadrul reuniunii de urgenta a punctelor de contact nationale din domeniul transporturilor cu Comisia Europeana, care are loc luni seara, in vederea solutionarii coordonate a blocajelor aparute.MAE precizeaza ca misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei sunt pregatite pentru a acorda sprijin si asistenta consulara, conform competentelor. Astfel, la nivelul reprezentantelor diplomatice si consulare din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Republica Franceza, Republica Federala Germania si din Regatul Belgiei, au fost puse la dispozitia cetatenilor romani urmatoarele linii telefonice dedicate special pentru preluarea apelurilor in acest context: 0044 773 871 6335, 0044 7503882992, 0044 8000 353328 - Londra, 0044 753 560 4342 - Manchester, 0044 7951 858 445 - Edinburgh, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord; 0033 6 80 71 37 29 - Paris, Republica Franceza; 0049 160 157 9938 - Berlin, Republica Federala Germania; 0032 2 344 0854 - Bruxelles, Regatul Belgiei.De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara si la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Londra: +44 20 76027328; +44 20 7602 9833; +44 20 7603 6694; +44 20 76025193; +44 20 7603 0572; +44 20 7602 2065, Consulatului General al Romaniei la Edinburgh: +44 (0) 131 524 9491; +44 (0) 131 524 9492, Consulatului General al Romaniei la Manchester: +44 (0) 161 236 0478; +44 (0) 161 237 5513; +44 (0) 161 236 9687; +44 (0) 161 236 8995 sau la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris: +33 (0) 1 47 05 29 66; +33 (0) 1 47 05 27 55; +33 (0) 1 45 50 39 97; +33 (0) 1 47 05 10 40, Ambasadei Romaniei la Berlin: + 49 30 21239555, + 49 30 21239514, + 49 30 21239516 si Ambasadei Romaniei la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 345 0040, +32 (0) 2 344 1658, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta non-stop.