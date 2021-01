Barbat arestat in cazul unor romani din Irlanda lasati pe drumuri dupa ce casa in care locuiau a fost incendiata

Potrivit observatornews.ro , patru romani din Irlanda de Nord au ramas fara locuinta dupa ce casa in care stateau a fost incendiata.Potrivit sursei amintite, romanii au oferit dovezi care aratau ca un barbat i-a amenintat prin intermediul unor site-uri de socializare spunandu-le ca "o sa va dau foc la casa pentru a vedea cum ardeti ca niste sobolani si o sa va tai gaturile".In plus, fortele de ordine au adunat imagini de pe camere de supraveghere care arata cum, intr-adevar, un barbat intra in proprietate, iar apoi o ia la fuga dupa scurt timp.Suspectul principal a fost retinut pe 29 decembrie si, dupa o noapte petrecuta in arest, i-a fost refuzata eliberarea pe cautiune, astfel ca barbatul ramane dupa gratii cel putin pana la urmatorul termen din proces, care va avea loc pe 18 ianuarie.