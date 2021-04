Romanii din Londra au facut cozi imense la cozonaci inaintea Pastelui. Cum arata "mica Romanie" din capitala Marii Britanii FOTO

Jurnalistul Petru Clej a postat pe Facebook fotografii cu romanii care fac cozi impresionante in fata patiseriei unde se prepara cozonaci dupa reteta traditionala.Patronul patiseriei este Ovidiu Sarpe, care a ajuns in Londra ca detinut politic in 1973. In 2007 s-a mutat in Burnt Oak si a deschis o cofetarie, unde tot personalul este format din romani . A ales acest cartier pentru ca a vazut o oportunitate in imigratia din estul Europei.Burnt Oak (Stejarul ars) este un cartier din Londra. In ultimii ani si-a capatat renumele de "Mica Romanie". "Aici, meniurile restaurantelor sunt in limba romana, felul de mancare cel mai popular sunt sarmalele si te poti plimba pe strada minute intregi fara sa auzi englezeste", scria, recent, tabloidul britanic "The Sun", intr-un reportaj dedicat comunitatii romanesti.Cartierul este situat in apropierea Stadionului Wembley, in nord-estul Londrei. Zona este preferata de imigrantii din estul Europei.56% dintre copiii care merg aici la scoala nu vorbesc engleza ca prima limba. 35% din imigranti provin din Romania.Adica vreo 20.000 de persoane. In Burnt Oak exista si o biserica in care slujba este in limba romana.