Romanul recunoscut drept unul dintre cei mai mari experti din lume in boli neuropsihice. A fost numit "cercetatorul anului 2021" in domeniul schizofreniei

Cercetari revolutionare in domeniul autismului

Cercetatorul Anului 2021

Distinctii primite de medicul roman

Sergiu Pasca a plecat din Romania in 2009 si la doar 31 de ani a reusit sa detina propriul laborator la una dintre cele mai mari si mai importante universitati din SUA. Incepand din ianuarie 2014, doctorul Sergiu Pasca conduce propriul sau grup de cercetare in calitate de membru al corpului profesoral al Universitatii Stanford in California. " Pasca Lab " are scopul de a descifra mecanismele moleculare si celulare ale tulburarilor neuropsihiatrice, inclusiv ale autismului."La sfarsitul facultatii, am incercat sa aplic la pozitii in afara, dandu-mi seama ca am nevoie de pregatire intensa. Am aplicat pentru postul de cercetator postdoctoral la Stanford, in laboratorul Dr. Ricardo Dolmetsch, aflasem de interesul sau puternic pentru autism si de directia de cercetare pe care o lua laboratorul sau. In paralel, am aplicat cu un proiect la o organizatie internationala - IBRO (International Brain Research Organization) pentru a obtine bani pentru salariul meu practic si mi-au oferit bursa lor cu distinctia Outstanding, in 2008, si in 12 ianuarie 2009 am venit la Stanford", astfel explica cercetatorul modul cum a ajuns la universitatea din SUA. Sergiu a absolvit liceul din Aiud apoi a studiat medicina la Universitatea "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca.Sergiu are preocupari in domeniul autismului inca de pe vremea cand era in Romania, in urma cu 15 ani. Echipa de cercetatori condusa de Sergiu Pasca a reusit sa studieze neuronii pacientilor cu autism si sa testeze o substanta capabila sa schimbe defectele constatate utilizand o metoda noua de abordare a patogenezei (mecanismelor) autismului prin derivarea non-invaziva in laborator de neuroni activi de la pacienti cu autism.Foto: vilcek.orgPe scurt, s-au recoltat celule din piele de la pacienti cu autism si de la subiecti sanatosi si, cu ajutorul unor factori de transcriptie (gene) purtati de virusi, aceste celule din piele au fost transformate in celule care seamana foarte mult cu celulele stem. In procesul de cercetare se utilizeaza o abordare multidisciplinara care include elemente de genetica umana si neurobiologia dezvoltarii, modele animale si neuroni diferentiati din celule pluripotente reprogramate obtinute de la pacienti.Inca din primii ani de activitate, Sergiu Pasca s-a detasat ca unul dintre cei mai promitatori savanti din lume in domeniu. In 2012, Stanford University i-a acordat premiul pentru cea mai buna lucrare postdoctorala. De atunci, medicul roman a primit peste 20 de premii si distinctii din partea unor organziatii medicale si institutii recunoscute in toata lumea. A fost inclus de celebrul ziar New York Times pe lista oamenilor vizonari in medicina si stiinta. Tot in 2012 a publicat ca prim-autor unul dintre cele mai importante studii despre cauzele autismului, in revista Nature Medicine.In 2018, Forumul International pentru Biologia Celulara i-a acordat distinctia de "Early Career Life Scientist". Premiul este acordat specialistilor care au derulat activitati de cercetare pentru o perioada de cel putin sapte ani.Foto: vilcek.org"Educat ca medic in Romania, Pasca a dezvoltat o tehnologie inovatoare pentru a intelege cu ajutorul tehnologiei 3D tesutul cerebral uman pornind de la celule stem pluripotente. Laboratorul Pasca a demonstrat in ultimii ani cum sa reprezinte in vitro specificatiile structurilor 3D asemanatoare tesuturilor si a folosit aceasta platforma pentru a descifra biologia celulara a creierului uman", a transmis la momentul respectiv Societatea Americana pentru Biologie Celulara. In 2019, laboratorul condus de acesta a obtinut un sprijin de 2,5 milioane de dolari de la proprietarul Facebook , Mark Zuckerberg, prin fundatia "Chan Zuckerberg Initiative".Ultima distinctie primita de Sergiu Pasca este cea de "cercetator al anului 2021" si a fost acordata recent de Societatea Internationala de Cercetare in domeniul Schizofreniei (SIRS)."Dr. Pasca a dezvoltat cateva dintre modelele initiale de boala prin derivarea neuronilor din celulele pielii luate de la pacientii cu tulburari de neurodezvoltare genetica. Laboratorul sau a aplicat modele pentru a obtine informatii noi despre fiziologia umana, evolutia si mecanismele bolii si a sprijinit cercetatorii din intreaga lume in invatarea si implementarea acestor tehnici", se precizeaza in comunicatul transmis de SIRS."Sunt fericit sa fiu selectat de comitet si sa ma alatur unui asemenea grup de personalitati care au primit acest premiu. Sunt cu adevarat norocos sa am un grup talentat de stagiari si un grup minunat de mentori si colegi la Stanford si nu numai. Este un moment atat de interesant pentru neurostiinte si cautarea de a intelege biologia creierului uman. Arsenalul de instrumente pe care le avem la dispozitie acum ne pune intr-o pozitie excelenta de a pune intrebari indraznete si de a dezvolta o noua metoda de psihiatrie care se bazeaza pe o intelegere biologica a creierului uman", a spus, la randul sau, Sergiu Pasca.Falling Walls Breakthrough in Life Sciences Prize, Falling Walls, Berlin (2020)C.J. Herrick Award in Neuroanatomy, American Association of Anatomy (AAA) (2020)Ben Barres Investigator, Chan-Zuckerberg Initiative (CZI) (2019)Nature Medicine's Featured Physician-Scientists, Nature Medicine (2019)Visionaries in Science and Medicine, New York Times (2018)NYSCF Robertson Stem Cell Investigator, New York Stem Cell Foundation (2017)Jordi Folch-Pi Award for Neurochemistry, American Society for Neurochemistry (2017)NARSAD Independent Investigator Award, Brain & Behavior Research Foundation (2017)NIMH Director's BRAINS Award, National Institute of Mental Health (2015-2020)Baxter Faculty Scholar Award, Baxter Foundation (2015)MQ Fellow Award for Transforming Mental Health, MQ Foundation, London (2014-2017)Alumni Excellence Research Award, Medicalis (2013)Grand Prize Best Romanian Student Abroad, LRSA (2013)NARSAD Young Investigator Award, Brain & Behavior Research Foundation (2013)Best Postdoctoral Research Award, Stanford University (2012)Sammy Kuo Award, Best Postdoctoral Publication in Neuroscience at Stanford University (2012)Tashia & John Morgridge Endowed Fellow, Child Health Research Institute (CHRI) (2010-2012)IBRO Outstanding Research Fellow, International Research Organization (IBRO) (2009-2010)Medical Student of the Year, VIP Foundation (2006) In anul urniversitar 2020 - 20121 preda doua cursuri la Universitatea Stanford: Drug Discovery in Neuroscience si Neurosciences Development Core"O provocare critica in intelegerea programelor complexe care stau la baza dezvoltarii, asamblarii si disfunctiei creierului uman este lipsa accesului direct la tesutul cerebral uman intact si functional pentru investigatii detaliate prin imagistica, inregistrare si stimulare.(...) Am realizat un program unic de cercetare care combina neurostiinte in vivo si in vitro riguroase, celule stem si abordari de biologie moleculara pentru a construi si deconstrui etapele inaccesibile anterior ale dezvoltarii si functiei creierului uman in sanatate si boala. Credem ca stiinta este un efort comunitar si, in consecinta, am avansat in domeniu, impartasind in mod larg si deschis tehnologiile noastre cu numeroase laboratoare din intreaga lume si organizand conferinte de cercetare si cursuri de formare in domeniul modelelor celulare ale creierului uman", sustine Sergiu Pasca pe pagina proprie de pe site-ul Universitatii Stanford