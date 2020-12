Cazul care i-a impartit pe englezi in doua tabere. Un roman a fost condamnat la inchisoare dupa ce a ucis din greseala un hot

Cea mai proasta alegere

Condamnat la inchisoare

Mihai Dinisoae traieste in Newcastle si nu a avut niciun fel de probleme cu legea pana relativ de curand. Pe 5 mai, in acest an, doi hoti, ambii britanici, Joshua Molloy si Mikey Dunwiddie, i-au furat romanului motocicleta parcata chiar in fata casei sale. Au fost insa observati de Dinisoae chiar cand se indepartau cu motocicleta lui.Furios, s-a urcat rapid in masina si a pornit in urmarirea lor. I-a ajuns repede din urma si i-a tamponat de mai multe ori, astfel ca la un moment dat ei au pierdut controlul asupra vehiculului cu doua roti. In urma impactului cu solul, Molloy a murit pe loc, in timp ce prietenul sau s-a lovit grav.Nepasator, Dinisoae a plecat mai departe, fara sa-i acorde lui Dunwiddie primul ajutor si fara sune la Ambulanta. Au facut-o insa trecatorii care au asistat la intreaga scena si care, unii dintre ei, au devenit martori la procesul ulterior.Arestat la cateva ore dupa accident, le-a declarat politistilor ca i-a urmarit pe cei doi, dar ca nu el a provocat incidentul si ca hotii au pierdut controlul asupra motocicletei, scrie Sky News. Procesul mortii lui Mollot s-a incheiat luna trecuta, iar judecatorii l-au absolvit pe Dinisoae de orice vina. Ulterior, el a recunoscut ca a gresit tamponandu-i pe cei doi si a spus ca este vinovat de ranirea lui Dunwiddie - implicit si de moartea lui Molloy. Insa lucrurile nu s-au oprit aici, noteaza Daily Mail. Inspectorul Joanne Brooks a spus ca Dinisoae ar fi trebuit sa apeleze la politisti in loc sa caute sa-si faca de unul singur dreptate: "Nu ma indoiesc ca Mihai Dinisoae isi pierduse complet controlul asupra emotiilor si intentiona sa-si alunge victimele. Nu a incercat sa alerteze autoritatile cu privire la furt si, in schimb, a incercat sa-i alunge pe cei doi barbati pentru a-si recupera pproprietatea. Filmarile demonstreaza cat de neintelese au fost actiunile lui Dinisoae in acea dimineata si in cele din urma au condus la moartea lui Josh".De data aceasta, judecatorii nu au mai dat dovada de indulgenta. Avand in fata marturia acuzatului, care se declarase vinovat, magistratii l-au condamat la 10 ani de inchisoare. In plus, Dinisoae nu va mai avea voie sa conduca nicio masina timp de 4 ani dupa ce va iesi din inchisoare.Verdictul a fost pronuntat joi, 16 decembrie si a provocat numeroase controverse. Foarte multi britanici i-au luat apararea lui Dinisoae, pe care il considera o vicima, dupa ce a fost jefuit.Postarea a provocat numeroase controverse. Peste 12.000 de persoane au comentat. Cei mai multi i-au luat apararea romanului."Nu trebuia sa-i fure motocicleta. Nu s-ar fi ajuns aici", a comentat cineva. O alta persoane spune ca politistii ar trebui sa iasa pe strazi si sa-si faca treaba, pentru ca oamenii sa nu fie nevoiti sa-si faca singuri dreptate."Cred ca Northumbria Police ar putea sa invete multe din aceste comentarii. Iesiti pe strazi si faceti-va treaba sau vom vedea mai multe cazuri de acest gen. Fiind victima unui jaf armat in urma cu 16 ani, nu am auzit de niciun progres facut, in timp ce sectia de politie era la cateva secunde distanta. Abia in urma cu cativa ani am primit o filmare cu cineva care se comporta suspect in gradina, in aceeasi seara in care mai multe case au fost sparte in apropiere. Si le-a luat secole pana sa o obtina..."Altii l-au condamnat pe roman pentru ca nu si-a ajutat victimele. "Ar fi trebuit sa-i ajute, dar nu a facut-o. E un criminal", a fost una dintre opiniile nefavorabile romanului, in timp ce altcineva l-a criticat vehement. "Sper sa putrezeasca dupa gratii. E doar un criminal nenorocit".