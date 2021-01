VIDEO Crima teribila in Spania, de Revelion. Un roman si-a ucis sotia in fata copiilor, apoi si-a luat si el viata

Tragedia s-a petrecut in localitatea Torrejon de Ardoz, oras situat in apropiere de Madrid si care este locuit, in proportie de circa 75%, de cetateni straini.Conform Euro Weekly News,citat de Adevarul.ro, primele informatii de la fata locului arata ca vecinii au auzit tipete din apartamentul in care locuiau romanii si au solicitat interventia de urgenta a politistilor.Politia ar fi gasit cele doua victime intr-o balta de sange, dar si doi copii, de opt si, respectiv, de 10 ani, ambii terifiati de cele vazute. Autoritatile locale au deschis o ancheta insa, pana acum, toate informatiile arata ca romanul si-a injunghiat mortal sotia, in varsta de 28 de ani, in fata copiilor, iar apoi s-a sinucis.Gestul ar putea fi pus in legatura cu consumul excesiv de alcool si cu o eventuala criza de gelozie. Copiii au fost preluati de Serviciile Sociale si, dupa ce primesc ajutor de specialitate, ar putea fi preluati de rudele din Romania ale mamei lor.Citeste si: