VIDEO Masca de protectie, obligatorie si pe plaja. Se intampla intr-o regiune din Spania

Autoritatile spaniole au fost nevoite sa recurga la aceasta masura din cauza cazurilor in crestere de infectare cu noul coronavirus, arata digi24. Potrivit sursei citate, pe plaje si la piscine, oamenii isi pot da masca jos la intrarea in apa si in timp ce stau sub umbrela, doar daca se poate mentine distantarea sociala.In Andaluzia, mai arata sursa citata, masca nu este obligatorie la restaurante si terase cat timp se face consumatie, dar masca trebuie purtata atunci cand nu se face consumatie si cand intalnirile din localuri au loc intre persoane care nu apartin aceleiasi familii. Potrivit sursei amintite, masca nu este obligatiorie in cazul practicarii sportului individual in aer liber, dar in cazul celor de grup, da, cu exceptia situatiei in care activitatea este incompatibila cu masca.