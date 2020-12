Zeci de mii de romani din Diaspora vor vota prin corespondenta pe 6 decembrie. Pana cand pot fi trimise listele

Cum se procedeaza

Un numar de 39.244 de romani stabiliti in peste 100 de tari au optat pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din 6 decembrie.Cele mai multe cereri pentru votul prin corespondenta au venit de la romanii din Marea Britanie - 9.226, Germania - 5.773, Italia - 3.378, Spania - 3.338, Franta - 2.769. Peste 1.000 au fost depuse de romanii din Belgia, Olanda, Elvetia, Austria, SUA, Irlanda.Un numar de 737.828 de cetateni romani cu drept de vot cu domiciliul in strainatate (inclusiv cei care vor implini 18 ani pe 6 decembrie) sunt inscrisi in Registrul electoral, potrivit unei informari a AEP din 18 septembrie.Pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta la alegerile parlamentare din 6 decembrie au fost tiparite 71.016 buletine de vot - 35.508 pentru Senat si 35.508 pentru Camera Deputatilor.Potrivit legislatiei in vigoare, plicul exterior ce contine buletinele de vot si certificatul de alegator trebuie sa ajunga la Biroul electoral pentru votul prin corespondenta, la misiunea diplomatica sau la oficiul consular, dupa caz, pana la data de 3 decembrie.Alegatorii trebuie sa se asigure ca expediaza plicul exterior cu votul cu suficient timp inainte pentru ca acesta sa ajunga in Romania sau la sediul misiunii diplomatice cel mai tarziu la data de 3 decembrie (ora 24,00, ora locala). Plicurile care vor ajunge dupa acest termen vor fi anulate fara a mai fi deschise, iar voturile nu vor fi luate in considerare.Alegatorii romani care au optat pentru votul prin corespondenta au primit la adresa indicata materialele necesare exercitarii dreptului electoral. Fiecare a trebuit sa lipeasca pe buletinele de vot - pentru Camera si Senat - autocolantele cu mentiunea ''Votat'', in patrulaterele corespunzand optiunilor fiecaruia. Cele doua buletine trebuiau introduse in plicul interior, care se sigila.Totodata, acestia trebuiau sa completeze, sa dateze si sa semneze olograf certificatul de alegator. Plicul interior si certificatul de alegator erau introduse in plicul exterior si sigilate. Pe plicul exterior se lipea autocolantul cu adresa Biroului electoral pentru votul prin corespondenta din tara si autocolantul pe care sunt imprimate mentiunile ''PRIORITY/PRIORITAIRE; By airmail/Par avion.Ca modalitati de transmitere, plicul exterior se putea depune la orice oficiu postal sau in orice cutie postala. Puteau fi utilizate si servicii private de curierat rapid, in acest caz cheltuielile fiind suportate de alegator. Plicul putea fi depus si personal la sediul misiunii diplomatice din zona in care alegatorul locuieste sau se afla, caz in care alegatorul a primit o dovada scrisa in acest sens.Daca plicul exterior trimis de alegator va ajunge in termenul prevazut de lege la Biroul electoral pentru votul prin corespondenta, acesta va primi o notificare in acest sens de la Autoritatea Electorala Permanenta, pe email, dupa data de 3 decembrie, prin care i se va comunica faptul ca documentele trimise au fost receptionate si ca si-a exercitat dreptul de vot. Daca alegatorul nu primeste de la AEP o astfel de informare, acesta va putea vota la orice sectie organizata in strainatate.Procedura este diferita in functie de modul in care au fost expediate plicurile - la Biroul electoral pentru votul prin corespondenta cu sediul in Romania sau depuse la sediul oficiilor consulare.In momentul in care plicul expediat soseste la Biroul electoral pentru votul prin corespondenta cu sediul in Romania, codul de bare imprimat pe plic este scanat (fiecare cod de bare asigura identificarea unica a alegatorului inscris in lista electorala permanenta cu optiunea vot prin corespondenta).Odata scanat plicul exterior, in listele electorale se va inregistra faptul ca alegatorul si-a exprimat dreptul de vot la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor. In baza scanarii codului de bare si a inregistrarii exercitarii dreptului de vot, alegatorul va primi o notificare de la Autoritatea Electorala Permanenta, pe email.Dupa scanarea codului de bare, se verifica starea plicului exterior. Daca plicul exterior este desigilat (deschis) sau deteriorat (rupt sau degradat in asemenea masura incat documentele pe care le contine nu ar putea fi citite), plicul exterior se anuleaza.Plicurile exterioare sigilate sunt desigilate de catre Biroul electoral pentru votul prin corespondenta, care va proceda la verificarea certificatelor de alegator si la verificarea integritatii plicurilor interioare si a sigiliilor acestora. Plicurile exterioare care nu contin certificatul de alegator sunt anulate.Plicurile interioare desigilate (deschise) sau deteriorate (rupte sau degradate in asemenea masura incat buletinele de vot pe care le contin nu ar putea fi citite) vor fi anulate. Plicurile interioare sigilate sunt introduse in urne de vot, care sunt sigilate la sfarsitul fiecarei zile de activitate si desigilate, daca este cazul, la inceputul fiecarei zile de activitate.Urnele de vot sunt pastrate de catre Biroul electoral pentru votul prin corespondenta in conditii de siguranta si sub paza asigurata de personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.In cazul in care alegatorul trimite sau depune personal plicul exterior la sediul misiunii diplomatice, acesta va fi inregistrat intr-un registru special, va fi pastrat in siguranta, intr-un spatiu special destinat pana la momentul constituirii Biroului electoral pentru votul prin corespondenta din cadrul respectivei misiuni diplomatice.Daca alegatorul depune personal la sediul misiunii diplomatice plicul exterior, va primi si o dovada scrisa ca a predat plicul.Dupa constituirea Biroului electoral pentru votul prin corespondenta din cadrul misiunii diplomatice respective, toate plicurile exterioare vor fi predate acestui birou, care asigura verificarea codurilor de bare imprimate pe plicurile exterioare si inregistrarea primirii acestora.Odata scanat plicul exterior, in listele electorale se va inregistra faptul ca respectiva persoana si-a exprimat dreptul de vot la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor.Plicurile interioare sigilate sunt introduse in urne de vot, care sunt sigilate. Urnele de vot sunt pastrate in conditii de siguranta intr-un spatiu special dedicat din sediul misiunii diplomatice.