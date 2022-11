Dică îi dă replica lui Gigi Becali: ”Cu mine a câștigat bani, a făcut 20 de milioane de euro!”

Nicolae Dică și-a dat ieri demisia de la FCSB, după ce a pierdut sprijinul patronului Gigi Becali, care s-a declarat complet nemulțumit de jocul echipei.

Becali a criticat atât echipa cât și pe antrenorul ei, însă replica lui Dică nu s-a lăsat așteptată.

”Patronul a spus că vrea să câștige bani, iar cu Dică a câștigat bani. Asta înseamnă că nu sunt așa slab. A zis că vrea bani. Am adus bani? Cu mine echipa a făcut 20 de milioane!În primul mandat am jucat în play-off-ul Champions League, grupe Europa League și în primăvara europeană. Adică 13-14 milioane. Acum, grupe Conference League, 6-7 milioane de euro. Adică vreo 20. Puneți titlu «Dică, slab, 20 de milioane de euro». Văd că Nicolae Dică, care a dus echipa în grupele Europa League, în primăvara Europa League și s-a luptat până în ultima etapă la campionat, vine acum, are 12 jucători noi, duce echipa în grupele Conferece League și o duce pe locul 7, dar e considerat e slab. Alții, care au stat 10-12 etape la echipă, sunt buni. Cum facem?”, a spus Nicolae Dică la Orange Sport, citat de gsp.ro.

În locul lui Dică, cele mai mari șanse de a prelua echipa le are Ilie Poenaru, proaspăt demis de la UTA Arad.

FCSB joacă joi în Conference League, pe teren propriu, cu West Ham, ultimul meci din grupă.

