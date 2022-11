Pintilii și Dică, acuze grele! Ce au de împărțit actualul și fostul antrenor de la FCSB

FCSB a remizat la Galați, scor 0-0, în Cupa României, un meci în care echipa a fost condusă de pe banca tehnică tot de Mihai Pintilii.

Numit principal interimar, acesta este în conflict deschis cu fostul său șef din stafful tehnic, Nicolae Dică.

„Îl respect ca fost fotbalist al acestei echipe, ca fostul meu antrenor. Și atât! M-a dezamăgit când a plecat și nu a salutat. Ține de cei 7 ani de acasă. Indiferent cât de supărat ești, că te-a lucrat cineva sau nu, trebuie să saluți.

Mi-a zis mama, Dumnezeu să o ierte, să lași loc de bună ziua. Că ești Guardiola, că ești Maradona, salută lumea! Se întâlnește munte cu munte, dar om cu om. Asta e ideea. În rest, chiar n-am nicio problemă cu el”, a spus Mihai Pintilii în conferința de presă de după meciul de la Galați, conform gsp.ro.

Replica lui Dică nu s-a lăsat așteptată, el dând de înțeles că a fost lucrat la FCSB.„Nu vreau să vorbesc mai mult. Am avut discuții cu el, știe bine ce s-a întâmplat. Și eu am fost deranjat de unele lucruri. Nu pot să le spun, dar ei le știu. Le-am transmis lor! Dacă ei vor să apar cu mai multe lucruri, o să apar!

Disciplina mea nu le-a plăcut anumitor persoane. Când nu îți place, e normal să apară anumite lucruri. Pintilii saluta când terminam noi antrenamentul? Să îl întrebați asta. Dacă tot a dat-o în asta, să îl întrebați dacă știam când pleacă de la stadion.

Știți ce bucurie am simțit când am plecat? Că oamenilor simpli, de la bucătărie, de peste tot, le-a părut rău. Pentru mine asta a contat foarte mult, am văzut pe fețele lor că mă regretă. Altceva nu mai contează”, a declarat Dică la OrangeSport, conform gsp.ro.

Ads