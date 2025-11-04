A murit Dick Cheney, fost vicepreședinte al SUA. Gigantul politicii republicane avea 84 de ani

Dick Cheney, fostul vicepreşedinte al SUA în mandatul lui George W. Bush, fost şef de cabinet al Casei Albe, secretar al apărării şi congresman, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunţat marţi, 4 noiembrie, familia sa.

Cheney, care a renunţat la studiile la Yale şi a evitat să servească în Vietnam, a devenit totuşi un gigant al politicii republicane, notează The Guardian.

A fost consilier la Casa Albă în timpul lui Richard Nixon, cel mai tânăr şef de cabinet al Casei Albe în mandatul lui Gerald Ford, apoi congresman în timpul lui Ronald Reagan, secretar al apărării în mandatul lui George Bush tatăl şi apoi vicepreşedinte în mandatul lui George W. Bush.

Fiica sa, Liz Cheney, a încercat să-i ducă mai departe moştenirea politică şi a fost reprezentantă a statului Wyoming şi un membru de frunte al conducerii republicane în Camera Reprezentanților din SUA până când a intrat în conflict cu Donald Trump.

Ads