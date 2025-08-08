Cine îl înlocuiește pe Putin la Kremlin și cum pleacă: S-a conturat favoritul nr. 1 de către 42 de experți ruși și vestici

La 72 de ani, Vladimir Putin intră în amurgul vieții sale, după ce a dominat politica rusă timp de 25 de ani. Un subiect de interes pentru Moscova a fost dezbătut recent: cine îl înlocuiește pe Putin la Kremlin și cum va pleca el? Un sondaj realizat în rândul a peste 40 de experți în problemele Rusiei de Radio Free Europe/Radio Liberty în iulie 2024 a constatat că 40% cred că Putin va rămâne la putere până la moarte. Totodată s-a conturat favoritul nr.1 la preluarea fotoliului de la Kremlin.
Doar 3% dintre experți cred că Putin va pleca vreodată de bunăvoie de la putere. Dar, indiferent de cum se va întâmpla acest lucru, există mai multe alternative care l-ar putea înlocui într-o zi pe Putin ca președinte al Federației Ruse, potrivit The Week.
Însuși Putin „ia în considerare constant potențiali succesori și a confirmat că are o listă de candidați”, a scris Kyiv Independent, citând un interviu pe care omul puternic rus l-a realizat cu „jurnalistul de stat pro-rus Pavel Zarubin”. Din păcate, Putin nu a dezvăluit niciun nume de pe lista sa.
Istoria dură apasă cu siguranță puternic asupra președintelui rus Vladimir Putin, care a fost liderul autoritar din ce în ce mai brutal al Rusiei pe aproape întregul secol XXI și al cărui război dezastruos preferat din Ucraina a intrat în al patrulea an în februarie, un conflict care nu a reușit „să atingă aproape niciunul dintre obiectivele sale militare declarate”, a declarat Institutul pentru Studiul Războiului, „în ciuda a aproximativ 900.000 de ruși uciși și răniți”.
Deși regimul lui Putin nu este în prezent în pericol de a fi răsturnat de tancurile ucrainene care înconjoară Kremlinul, cu cât războiul se prelungește mai mult fără o străpungere militară decisivă, cu atât este mai probabil ca Putin să fie înlăturat de rivalii din interiorul Rusiei sau poate dat la o parte chiar de poporul rus, care nu este străin de revoluții.
Speranțele lui Putin că administrația Trump va impune rapid o înțelegere prietenoasă cu Moscova Ucrainei au fost până acum spulberate. Între timp, războiul continuă, în timp ce Putin a trebuit să se bazeze pe întăriri militare din Coreea de Nord, creând „o căsătorie de conveniență sau chiar o căsătorie a disperării”, se spune într-o analiză RAND.
Cei 42 de experți din Rusia, SUA și Europa, care au răspuns la întrebarea „Cum se va schimba puterea în Rusia?”, au generat următoarele rezultate: prin moartea lui Putin – 40%, printr-o lovitură de palat -23%, înfrângere militară – 9%, reforma sistemului de guvernare – 8%, revoluție – 5%, plecarea voluntară a lui Putin – 3%.
Sondajul realizat de Radio Free Europe a conținut și întrebarea: „Cine vine după Putin la Kremlin?”. Rezultatele conturează favoritul nr. 1, care este Mikhail Mișustin. Prim-ministrul Rusiei, în vârstă de 59 de ani, ar fi o alegere logică pentru succesor, și nu doar pentru că ar deveni președinte interimar, în cazul în care Putin s-ar retrage înainte de încheierea mandatului său.
Mișustin a fost, de asemenea, considerat cel mai probabil succesor al lui Putin de către experții ruși din sondajul RFE/RL. Economist de studii superioare, Mișustin a petrecut un deceniu ca șef al biroului fiscal al țării înainte de numirea sa ca prim-ministru în 2020. Mișustin a fost discret în ceea ce privește războiul din Ucraina și s-a concentrat în mare parte pe limitarea consecințelor sancțiunilor occidentale impuse Rusiei de la începutul războiului.
Următorii favoriți pentru Kremlin, care au rezultat: Sergei Sobianin, Aleksei Diumin, Dmitri Medvedev, Andrei Belousov, Dmitri Patrușev, Nikolai Patrușev, Sergei Kirienko, Denis Manturov, Maksim Oreșkin.
Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a fost mult timp considerat un succesor posibil și a fost a doua cea mai populară opțiune în rândul experților în sondajul RFE/RL. Sobianin, în vârstă de 66 de ani, s-a născut în regiunea Tiumen din Rusia și, înainte de a începe o carieră politică în Uniunea Sovietică în anii 1980, a lucrat într-o fabrică de țevi metalice.
Fost guvernator regional, care a ocupat și funcția de viceprim-ministru al Rusiei între 2008 și 2010, Sobianin este un aliat apropiat al lui Putin și membru al partidului său politic, Rusia Unită.
