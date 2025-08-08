Cine îl înlocuiește pe Putin la Kremlin și cum pleacă: S-a conturat favoritul nr. 1 de către 42 de experți ruși și vestici

Un sondaj arată cine îl poate înlocui pe Putin la Kremlin FOTO: Captura YouTube RT

La 72 de ani, Vladimir Putin intră în amurgul vieții sale, după ce a dominat politica rusă timp de 25 de ani. Un subiect de interes pentru Moscova a fost dezbătut recent: cine îl înlocuiește pe Putin la Kremlin și cum va pleca el? Un sondaj realizat în rândul a peste 40 de experți în problemele Rusiei de Radio Free Europe/Radio Liberty în iulie 2024 a constatat că 40% cred că Putin va rămâne la putere până la moarte. Totodată s-a conturat favoritul nr.1 la preluarea fotoliului de la Kremlin.

Doar 3% dintre experți cred că Putin va pleca vreodată de bunăvoie de la putere. Dar, indiferent de cum se va întâmpla acest lucru, există mai multe alternative care l-ar putea înlocui într-o zi pe Putin ca președinte al Federației Ruse, potrivit The Week.

Însuși Putin „ia în considerare constant potențiali succesori și a confirmat că are o listă de candidați”, a scris Kyiv Independent, citând un interviu pe care omul puternic rus l-a realizat cu „jurnalistul de stat pro-rus Pavel Zarubin”. Din păcate, Putin nu a dezvăluit niciun nume de pe lista sa.

Istoria dură apasă cu siguranță puternic asupra președintelui rus Vladimir Putin, care a fost liderul autoritar din ce în ce mai brutal al Rusiei pe aproape întregul secol XXI și al cărui război dezastruos preferat din Ucraina a intrat în al patrulea an în februarie, un conflict care nu a reușit „să atingă aproape niciunul dintre obiectivele sale militare declarate”, a declarat Institutul pentru Studiul Războiului, „în ciuda a aproximativ 900.000 de ruși uciși și răniți”.

Deși regimul lui Putin nu este în prezent în pericol de a fi răsturnat de tancurile ucrainene care înconjoară Kremlinul, cu cât războiul se prelungește mai mult fără o străpungere militară decisivă, cu atât este mai probabil ca Putin să fie înlăturat de rivalii din interiorul Rusiei sau poate dat la o parte chiar de poporul rus, care nu este străin de revoluții.

Speranțele lui Putin că administrația Trump va impune rapid o înțelegere prietenoasă cu Moscova Ucrainei au fost până acum spulberate. Între timp, războiul continuă, în timp ce Putin a trebuit să se bazeze pe întăriri militare din Coreea de Nord, creând „o căsătorie de conveniență sau chiar o căsătorie a disperării”, se spune într-o analiză RAND.

Listă cu 10 candidați la șefia Kremlinului

Cei 42 de experți din Rusia, SUA și Europa, care au răspuns la întrebarea „Cum se va schimba puterea în Rusia?”, au generat următoarele rezultate: prin moartea lui Putin – 40%, printr-o lovitură de palat -23%, înfrângere militară – 9%, reforma sistemului de guvernare – 8%, revoluție – 5%, plecarea voluntară a lui Putin – 3%.

Sondajul realizat de Radio Free Europe a conținut și întrebarea: „Cine vine după Putin la Kremlin?”. Rezultatele conturează favoritul nr. 1, care este Mikhail Mișustin. Prim-ministrul Rusiei, în vârstă de 59 de ani, ar fi o alegere logică pentru succesor, și nu doar pentru că ar deveni președinte interimar, în cazul în care Putin s-ar retrage înainte de încheierea mandatului său.

Mișustin a fost, de asemenea, considerat cel mai probabil succesor al lui Putin de către experții ruși din sondajul RFE/RL. Economist de studii superioare, Mișustin a petrecut un deceniu ca șef al biroului fiscal al țării înainte de numirea sa ca prim-ministru în 2020. Mișustin a fost discret în ceea ce privește războiul din Ucraina și s-a concentrat în mare parte pe limitarea consecințelor sancțiunilor occidentale impuse Rusiei de la începutul războiului.

Următorii favoriți pentru Kremlin, care au rezultat: Sergei Sobianin, Aleksei Diumin, Dmitri Medvedev, Andrei Belousov, Dmitri Patrușev, Nikolai Patrușev, Sergei Kirienko, Denis Manturov, Maksim Oreșkin.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a fost mult timp considerat un succesor posibil și a fost a doua cea mai populară opțiune în rândul experților în sondajul RFE/RL. Sobianin, în vârstă de 66 de ani, s-a născut în regiunea Tiumen din Rusia și, înainte de a începe o carieră politică în Uniunea Sovietică în anii 1980, a lucrat într-o fabrică de țevi metalice.

Fost guvernator regional, care a ocupat și funcția de viceprim-ministru al Rusiei între 2008 și 2010, Sobianin este un aliat apropiat al lui Putin și membru al partidului său politic, Rusia Unită.

