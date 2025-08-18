Cuvintele „skibidi”, „tradwife” și „delulu”, incluse în Dicționarul Cambridge. Cum sunt definite

„Skibidi”, „tradwife” și „delulu” sunt trei termeni tot mai populari în social media, incluși mai nou în dicționarul Cambridge.

„Cultura internetului schimbă limba engleză, iar efectul este fascinant de observat și de capturat în dicționar”, a explicat Colin McIntosh, manager al programului lexical în cadrul Cambridge Dictionary, potrivit The Guardian.

Potrivit lui McIntosh, dicționarul Cambridge adaugă doar cuvintele care vor rezista testului timpului.

„Nu vezi în fiecare zi cuvinte precum 'skibidi' și 'delulu' introduse în Cambridge Dictionary. Adăugăm cuvinte atunci când credem că vor rezista în timp”, a mai precizat managerul programului lexical.

Termenul „skibidi”, inclus în cel mai mare dicționar din lume, este definit drept un „cuvânt ce poate avea semnificații diferite precum 'grozav' sau 'urât' sau care poate fi folosit fără un sens anume, sub forma unei glume”. Termenul a fost inventat de creatorul unei serii video animate intitulate „skibidi toilet” și devenită virală pe YouTube, a precizat Cambridge Dictionary.

„Tradwife”, prescurtarea sintagmei „traditional wife”, a devenit de asemenea un termen foarte popular, potrivit Cambridge Dictionary, grație mediului digital. Termenul se referă la o femeie măritată care nu merge la serviciu, ci se ocupă de gătit, curățenie și îngrijirea copiilor și care, de regulă, este foarte activă pe rețelele sociale.

„Delulu” provine de la cuvântul „delusional” și are însemnătate „a crede cu bună știință lucruri care nu sunt reale sau adevărate”.

Cambridge University Press, editorul dicționarului, este un renumit editor academic și educațional, înființat în secolul al XVI-lea, recunoscut pentru materialele de învățare a limbii engleze de înaltă calitate.

Dicționarul Cambridge oferă și diferite resurse suplimentare, cum ar fi jocuri de cuvinte, liste de vocabular și teste pentru a îmbunătăți cunoștințele de engleză. Pe lângă versiunea online, există și o aplicație pentru telefoane mobile, cu acces la peste 140.000 de cuvinte, expresii și sensuri, utilă mai ales pentru pregătirea examenelor Cambridge, IELTS, sau alte teste de competență în limba engleză.

