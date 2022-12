Selecționerul Franței explică eșecul cu Tunisia la Campionatul Mondial: ”Obiectivul a fost atins”

Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, a afirmat că echipa sa şi-a atins obiectivul de a accede în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal, ediţia 2022, în ciuda eşecului suferit miercuri în ultimul meci din grupă, în faţa Tunisiei (scor 0-1).

"Am avut dificultăţi, şi din cauza alegerilor pe care le-am făcut, dar nu putem atinge toate obiectivele în acelaşi timp. Am avut două meciuri de mare intensitate în patru zile şi am dat posibilitatea mai multor jucători să fie pe teren. Evident, când sunt atât de mulţi nu este uşor, dar le permite să vadă diferenţa între un meci de Cupă Mondială şi altele. Obiectivul a fost atins. Acum ne vom reface şi va începe o a doua competiţie", a declarat Deschamps la finalul jocului de pe Education City Stadium din Doha.

Omologul său de la naţionala Tunisiei, Jalel Kadri, a ţinut să le mulţumească jucătorilor săi pentru evoluţia în faţa campioanei mondial en titre, recunoscând că nu ştie dacă va rămâne în funcţie după ratarea calificării în optimi.

"Spuneam ieri (marţi) că nimic nu este imposibil, că putem câştiga împotriva campionilor mondiali. Am depus mult efort, am lucrat colectiv. Nu a fost uşor să adunăm patru puncte. Din păcate părăsim competiţia, dar cu mare onoare şi mândrie. Vreau să mulţumesc tuturor jucătorilor şi întregului staff", a spus Kadri.

Acesta a precizat că nu intenţionează să demisioneze din funcţia de selecţioner, însă Federaţia tunisiană de fotbal va fi cea care va lua o decizie în privinţa viitorului său la conducerea tehnică a "Vulturilor din Cartagina".

Ads

"Obiectivul nu a fost atins, dar mai avem timp să analizăm lucrurile şi să luăm decizia finală. Va rămâne la latitudinea Federaţiei tunisiene să aleagă, ea este cea care va decide viitorul meu. Nu avem regrete, bineînţeles că ar fi trebuie să jucăm mai bine împotriva Australiei, dar prestaţia noastră în cele trei meciuri a fost una de nivel înalt. Este o victorie istorică în faţa campionilor mondiali", a adăugat Jalel Kadri.

Tunisia a obţinut prima sa victorie în faţa Franţei prin golul marcat de Wahbi Khazri, în minutul 58.

Franţa a încheiat prima fază a Cupei Mondiale pe primul loc în Grupa D, la egalitate de puncte (6) cu Australia, care a obţinut la rândul ei calificarea în optimile de finală după ce a învins cu 1-0 Danemarca în celălalt meci programat miercuri în această grupă.

Ads