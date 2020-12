VIDEO Imaginile care au indurerat o lumea intreaga. O minge ii spune adio lui Maradona

Un ultimo adios. (Subi el volumen 🔊) pic.twitter.com/1HNBxdLtkI - TyC Sports (@TyCSports) December 10, 2020

In cele 120 de secunde, filmul "Un ultim adio" arata cariera de fotbalist al lui "Pibe D'oro" cu o mingea care trece prin toate momentele marelui Diego, de la casa sa natala din Villa Fiorito pana la Napoli , unde a fost zeu.Balonul ajunge si in Mexico, acolo unde Argentina a castigat Campionatul Mondial din 1986, dupa care se intoarce acasa si isi ia la revedere de la Maradona"El Dios". Multumesc ca te-ai jucat cu mine. Semnat, Mingea", este mesajul superb conceput de argentinienii de la TyC Sports.SURSA VIDEO: TYK SportsFilmul a stranit un val de durere in Argentina, dupa decesul lui Maradona.Argentinianul si-a prevestit moartea, a lasat un testament cu un mesaj pe care il voia pe piatra funerara."Multumesc mingii", a fost mesajul dorit de Maradona sa fie scris pe mormantul sau.Diego Maradona a murit la sfarsitul lunii noiembrie din cauza unui stop cardiac. El avea 60 de ani.CITESTE SI: