VIDEO Meciul istoric in care Ilie Dumitrescu si Hagi l-au facut sa planga pe Maradona. Povestea celei mai bune partide a Romaniei

Romania a batut atunci Argentina, scor 3-2, in optimile de finala ale Cupei Mondiale din America. Meciul dintre Romania si Argentina din 1994 a fost declarat unul dintre cele mai frumoase si mai intense din istoria fotbalului si cel mai tare meci de la Cupa Mondiala din 1994.Romania se calificase de pe primul loc din grupa A, clasandu-se inaintea Elvetiei, Statelor Unite si Columbiei, care a plecat acasa. Argentina prinsese optimile de pe locul trei in grupa D, unde a fost trimisa de Bulgaria. In ultimul meci din grupa, Bulgaria a batut Argentina cu 2-0, iar Nasko Sirakov a marcat in minutul 91. Gratiei acelui gol, Bulgaria a egalat Argentina la golaveraj si s-a clasat pe locul secund in urma criteriului meciului direct.Romania nu l-a avut in teren pe Raducioiu, insa Argentina suferise o pierdere mult mai mare, in persoana lui Diego Armando Maradona. Acesta revenise spectaculos la nationala dupa ce se parea ca-si va pune ghetele in cui.Maradona, suspendat in 1991 pentru consum de cocaina, se afla pe o panta descendenta. In sezonul 1993-1994 jucase doar cinci meciuri in tara natala, pentru Newell s Old Boys, dar Federatia de la Buenos Aires a insistat ca selectionerul Alfio Basile sa-l ia in lotul pentru Mondiale.In doar doua luni, Maradona a slabit 16 kilograme, sub comanda unei echipe de preparatori si a avut un debut fulminant la campionatul mondial. 4-0 cu Grecia si un gol de kinograma, inscris in vinclu de la marginea careului. Argentina visa din nou la titlul mondial, iar componenta lotului ii dadea sperante.Maradona a stralucit in al doilea meci din grupa, 2-1 cu Nigeria, dupa care a venit "bomba". A fost chemat la controlul anti-doping FIFA si declarat pozitiv. A fost un intreg circ, iar scandalul cu pricina fumega si azi.Diego s-a jurat pe fetele lui ca n-a gresit: "Nu m-am drogat si nici nu o sa mai fac vreodata!", a tipat el. A trebuit sa ia loc in tribuna si meciul cu Romania l-a vazut de la masa presei, alaturi de fosta sotie, Claudia.Probabil nimeni nu le-a dat nicio sansa romanilor. Doar noi am fost increzatori in victorie, dar nu lipsiti de emotii. Noi si strainii deopotriva am resimtit din plin tensiunea jocului care a fost un adevarat spectacol, cel mai frumos din intregul Campionat Mondial din 1994.La acea vreme, antrenorul si selectionerul era Anghel Iordanescu . El a decis sa-l inlocuiasca pe Florin Raducioiu, care fusese suspendat, cu Ilie Dumitrescu, autorul a 9 goluri in ultimele 8 meciuri jucate la nationala.A fost cea mai inspirata miscare. Dupa 11 minute, Dumitrescu a inscris din lovitura libera un gol asemanator doar cu cel reusit de Hagi in grupe, impotriva Columbiei.Peste doar cinci minute, Batistuta a egalat scorul din penalty, dar Romania a recastigat avantajul in doar doua minute, cand Dumitrescu s-a strecurat spre mijlocul portii, printre adeversari, si a prins o pasa trimisa de Hagi."Magia" a aparut in a doua repriza, cand Hagi a schimbat scorul de pe tabela in favoarea Romaniei. Argentina a incercat un atac disperat si a inscris pana la urma un gol in minutul 75. Dar Romania a rezistat eroic in fata Argentinei si a tras cu dintii de victorie.La acea vreme, maradona a declarat ca "Argentina nu a fost invinsa pe teren, a fost invinsa in afara terenului"."Intreaba 1.000 de fani ai fotbalului care este cel mai tare meci pe care l-au vazut in viata lor si vei primi 1.000 de raspunsuri diferite. Niciunul nu va fi, insa, cel corect. Exista un singur raspuns rational pentru aceasta intrebare: este vorba despre meciul din optimile Cupei Mondiale din 1994 dintre Romania si Argentina", incepe articolul celor de la The Guardian.Englezii puncteaza faptul ca duelul dintre Diego Maradona si "Maradona din Carpati", asa cum era supra-numit Gica Hagi , nu a mai avut loc. Sud-americanul fusese suspendat cu doar trei zile inainte de meci, dupa ce fusese depistat pozitiv la cocaina. Chiar si asa, spectacolul a fost garantat."Cinci goluri, jucatori de clasa mondiala aflati la apogeu si un meci care ne-a tinut in suspans pana la final, un thriller. De ce acest meci este peste celelalte? Vorbim despre intensitatea la care s-a jucat, tinand cont de caldura sufocanta, dar si despre calitatea tehnica a jucatorilor", au adaugat jurnalistii.Ilie Dumitrescu a facut un meci exceptional: a reusit o dubla superba si i-a pasat decisiv lui Gica Hagi la golul de 3-1. Prunea ne-a dat emotii, dupa ce sutul trimis de Simeone si respins in fata de portarul nostru a fost reluat in plasa de Balbo."Acestea au fost cele mai bune jocuri de echipa prestate la Cupa Mondiala din 1994 si din pacate una dintre ele a fost nevoita sa plece acasa", mai noteaza The Guardian. Importanta succesului a fost evidentiata la acea vreme de Anghel Iordanescu: "Este cel mai mare eveniment sarbatorit de romani de la Revolutie pana acum. Este cel mai important moment al fotbalului romanesc".