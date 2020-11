Mesajul lui Messi dupa moartea lui Maradona. "Ne paraseste, dar nu pleaca, pentru ca Diego este etern"

Messi a postat si doua fotografii in care apare alaturi de Maradona."O zi foarte trista pentru toti argentinienii si pentru fotbal. Ne paraseste, dar nu pleaca, pentru ca Diego este etern. Pastrez toate momentele frumoase pe care le-am trait alaturi de el si as dori sa profit de aceasta ocazie pentru a transmite condoleante familiei si prietenilor sai. RIP", a scris Messi in postarea sa.Fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona a incetat din viata in urma unui stop cardiac, in locuinta sa, a anuntat agentul si prietenul sau, Matias Morla, potrivit EFE."A murit Diego", a declarat, pentru EFE, Sebastian Sanchi, purtatorul de cuvant al celui care a fost marele artizan al castigarii Cupei Mondiale 1986 de catre Argentina.In jurul orei locale 13:00 (16:00 GMT) unele media locale au informat ca Maradona a suferit un stop cardiac la domiciliul sau din provincia de Buenos Aires si ca cel putin patru ambulante se indreapta spre locuinta sa.Decesul a fost anuntat putin mai tarziu de postul TV Todo Noticias, care a asigurat ca a vorbit cu Matias Morla, agentul si prietenul lui Maradona.CITESTE SI: