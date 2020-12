Pele, despre Maradona: Intr-o zi, in cer, vom juca impreuna in aceeasi echipa. Plecarea ta atat de repede nu m-a lasat sa-ti spun, asa ca doar o sa scriu: Te iubesc, Diego

''Lumea ar fi mult mai buna daca ne-am compara mai putin unul cu celalalt si ne-am admira mai mult. De aceea vreau sa spun ca esti incomparabil.Traiectoria ta a fost marcata de sinceritate, ti-ai declarat mereu simpatiile si antipatiile, iar prin felul in care esti atat de special, ne inveti sa spunem te iubesc' mult mai des. Plecarea ta atat de repede nu m-a lasat sa-ti spun, asa ca doar o sa scriu: Te iubesc, Diego'', a scris Pele pe Instagram.Postarea este ilustrata cu o serie de fotografii ale celor doua legende ale fotbalului impreuna, inclusiv una care arata un Maradona tanar zambind alaturi de Pele care canta la chitara.Desi nu au jucat in aceeasi perioada, intre cei doi a fost o rivalitate in ceea ce priveste desemnarea celui mai bun fotbalist al secolului trecut.In anul 2000, brazilianul a primit acest titlu din partea FIFA , in timp ce Maradona a castigat votul publicului.''Intr-o zi, in cer, vom juca impreuna in aceeasi echipa. Si acum ridic pentru prima data mainile spre cer nu pentru a celebra vreun obiectiv ci pentru a te imbratisa'', a mai scris in postare Pele (80 ani).Diego Maradona, considerat unul dintre cei mai mari fotbalisti din istorie, a incetat din viata miercurea trecuta, la varsta de 60 de ani, in urma unui stop cardiac.CITESTE SI: