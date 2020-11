Antrenorului care a luat titlul mondial in 86 cu Maradona i-a fost inchis televizorul ca sa nu afle de moartea marelui jucator

De cateva saptamani, Bilardo a fost instalat intr-un apartament din Buenos Aires aflat vizavi de casa in care locuia impreuna cu sotia sa Gloria si una dintre fiicele lor. Fostul antrenor este sub supravegherea permanenta a unui cadru medical."Au inchis televizorul, i-au spus ca nu merge cablul pana la noapte sau pana maine. Nu stiu daca i se va spune. Il izolam de astfel de situatii", a declarat fratele lui Bilardo.Carlos Bilardo are 82 de ani.Diego Maradona a incetat din viata, miercuri, la varsta de 60 de ani.