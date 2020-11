A murit Maradona. Belodedici: "Avea ceva aparte. Intr-un meci, a aruncat doua portocale direct cu piciorul in tribuna"

"Clar, pot spune ca a fost cel mai bun. A avut o perioada in care a fost cel mai bun, cel mai talentat de pe planeta asta. Am jucat o data impotriva lui, eram la Valencia si el era la Sevilla. Era spre apusul carierei, nu mai era asa de periculos.Dar cand primea mingea, nu o mai vedeai. Era foarte imprevizibil, chiar daca nu mai avea viteza de altadata. Era bun, il aplauda lumea chiar si atunci, cand punea stop, cand dadea o pasa din prima, in multe faze.A fost o faza la un corner, s-a dus sa bata cornerul si au cazut doua portocale din tribuna langa el. Le-a luat pe amandoua, nu cu mana sa le arunce inapoi, le-a ridicat cu piciorul si cu latul le-a sutat inapoi. Toata tribuna s-a ridicat in picioare si l-a aplaudat. Asta era Maradona", a declarat Belodedici pentru Agerpres.Dublu castigator al Cupei Campionilor Europeni, fostul fundas l-a avut adversar direct pe Maradona in acel meci, spunand despre fostul fotbalist argentinian ca avea ceva aparte, o explozie extraordinara."L-am avut adversar direct. Il priveam cu admiratie, cu respect, dar era adversar, a trebuit sa-mi fac datoria. V-am spus, nu mai era asa de rapid ca in tinerete, dar totusi, era Maradona. El era unul dintre strainii de la Sevilla, alaturi de Davor Suker si inca cineva, nu imi mai aduc aminte. Pacat, daca avea mai multa grija de el, daca era mai disciplinat, putea sa traiasca mai mult, cred. Asa, lumea fotbalului e mai saraca. Dupa parerea mea, a fost cel mai bun jucator al tuturor timpurilor. Mai sunt jucatori in stilul lui, mai e un Messi indragostit de minge, dar in stilul lui, nu. Maradona avea ceva aparte, o explozie extraordinara", a mai spus Belodedici.Diego Maradona, considerat unul dintre cei mai mari fotbalisti din istorie, a incetat din viata miercuri, la varsta de 60 de ani, in urma unui stop cardiac.