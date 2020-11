Reactii dupa moartea lui Maradona. Zidane: Nu am cuvinte. Moartea lui Maradona este o pierdere pentru intreaga lume

"Moartea lui Diego Maradona este o pierdere pentru intreaga lume, nu doar pentru fotbal. Am in minte Mondialul din 1986, jocul lui. Ne-a afectat profund disparitia lui, sunt dezolat, mai ales pentru familia lui. Nu am cuvinte. Suntem foarte tristi", a declarat Zidane.Diego Maradona a incetat din viata, miercuri, la varsta de 60 de ani.Citeste si: