Trupul neinsufletit al lui Diego Maradona a fost depus la Palatul prezidential din Buenos Aires. Ultimele informatii despre fostul mare fotbalist

Sicriul a fost transportat intr-o ambulanta, insotita un important dispozitiv de securitate, potrivit AFP.Sute de oameni se aliniau deja in fata palatului pentru a-si putea lua ramas bun de la campionul mondial din 1986, care a murit la varsta de 60 ani, in urma unei crize cardiace.Fanii lui Maradona ii vor putea aduce un ultim omagiu idolului lor joi, intre orele locale 06:00 si 16:00 (9:00 - 19:00 GMT), potrivit unui comunicat dat publicitatii de Presedintia argentiniana.Fosta sotie a lui Maradona, Claudia Villafane, si cele doua fiice ale lor, Dalma si Gianinna, au sosit la Casa Rosada cu putin inainte de miezul noptii.In urma lor au venit presedintele Federatiei Argentiniene de Fotbal (AFA), Claudio Tapia, precum si jucatori activi si retrasi, in special coechipieri ai lui Maradona care au luat parte la epopeea Cupei Mondiale din 1986, castigata de nationala Albiceleste in Mexic. Toate aceste persoane si-au putut lua ramas bun de la legendarul fotbalist inainte de a se permite accesul publicului in palat.Presedintele Argentinei, Alberto Fernandez, a decretat trei zile de doliu national dupa moartea lui Maradona, idolul unei tari ravasite acum de durere.Decesul lui Diego Maradona s-a produs miercuri la pranz, in urma unui atac de cord, la domiciliul sau de la periferia nordica a capitalei Buenos Aires.