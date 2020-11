Cauzele mortii lui Maradona. Ce au descoperit doctorii la autopsie

Rezultatul final al autopsiei va fi anuntat dupa testele toxicologice si histopatologice, care vor releva prezenta oricaror substante in corpul fostului fotbalist.Potrivit presei locale, un raport preliminar de autopsie a aratat ca Diego Maradona a suferit un edem pulmonar acut din cauza insuficientei cardiace cronice, in timp ce dormea.Conform medicilor legisti, Maradona a murit de "insuficienta cardiaca acuta, la un pacient cu cardiomiopatie dilatativa, insuficienta cardiaca congestiva care a generat edem pulmonar acut".Miercuri, psihologul si psihiatrul lui Maradona s-au dus in camera fostului jucator dupa ce acesta nu a iesit dimineata, constatand ca Maradona, despre care se credea ca doarme, nu arata semne vitale.El nu a putut fi resuscitat prin masajul cardiac efectuat de asistenta si de medicul sau.Decesul s-a produs miercuri, in jurul orei locale 12.00, in locuinta fostului jucator din Buenos Aires.Procurorul general din San Isidro, John Broyad, a declarat ca Diego Maradona a murit din cauze naturale, neexistand semne de violenta pe corpul sau.Considerat unul dintre cei mai mari fotbalisti din toate timpurile, Maradona a fost externat din spital in urma cu doua saptamani, dupa o interventie chirurgicala pe creier, el fiind supus unei operatii de rutina pentru un hematom subdural. "El Pibe D'Oro fusese internat in spital din cauza ingrijorarilor legate de anemie si deshidratare.Presedintele Argentinei, Alberto Fernandez, a declarat trei zile de doliu oficial dupa decesul castigatorului Cupei Mondiale din 1986.