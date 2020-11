Papa Francisc isi aminteste ''cu afectiune'' si in rugaciune de Diego Maradona

Suveranul pontif argentinian a fost informat in legatura cu moartea compatriotului sau si s-a gandit "cu afectiune" la momentele in care s-au vazut in utlimii ani."Il aminteste in rugaciune, asa cum a facut in zilele anterioare, cand a aflat despre starea sanatatii sale", a precizat purtatorul de cuvant intr-o scurta declaratie.Papa Francisc, un cunoscut fan al fotbalului si, in special, al echipei San Lorenzo de Almagro din tara sa natala, s-a intalnit in mai multe randuri cu astrul argentinian.Sintonia dintre cei doi a fost remarcata imediat dupa alegerea cardinalului Jorge Mario Bergoglio ca primul Papa latino-american, in martie 2013, moment in care Maradona a declarat: "Dumnezeul fotbalului este argentinian, iar acum este si Papa".Fostul fotbalist s-a definit intotdeauna drept un "fan al lui Francisco" si a avut incredere in Papa chiar si in cele mai dificile momente, cum a fost si atunci cand a trebuit sa se intoarca din Emiratele Arabe Unite in Argentina, in 2015, pentru a fi alaturi de tatal sau, Don Diego, aflat in stare critica si care a decedat cateva zile mai tarziu, la 87 de ani."Am incredere in Dumnezeu si in Papa si va rog sa va rugati pentru batranul meu", a spus Maradona in momentul revenirii sale in Argentina, in urma cu cinci ani.CITESTE SI: