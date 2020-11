Incidente la funeraliile lui Maradona. Politia, confruntare cu suporterii din Argentina

Politia a incercat sa-i imprastie pe cei care se inghesuiau in Plaza de Mayo, joi, in jurul orei locale 07.30, iar o persoana a fost ranita.O confruntare a avut loc atunci cand politia a incercat sa disperseze multimea care se afla in afara liniei stabilite. Au existat imbranceli, gardurile care delimitau coridorul de acces au fost aruncate si mai multi fani s-au luptat cu fortele de ordine. Unul dintre fani a suferit rani la fata.Situatia s-a calmat cateva minute mai tarziu si nu a progresat. O multime, cu tricouri de diferite culori, asteapta sa-si ia ramas bun de la Maradona, al carui sicriu a fost plasat intr-un perimetru inchis in Casa Rosada. La cererea familiei, Diego va fi ramane la palatul prezidential cel putin pana joi, la ora locala 16.00.CITESTE SI: