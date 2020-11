Plangere penala pe numele presedintelui Argentinei, dupa omagierea lui Maradona la Casa Rosada

"Oranizarea omagierii cu participare masiva la Casa Rosada, in Plaza de Mayo si in apropierea acestei zone a repreznetat o activitate incompatibila cu Distantarea Sociala Preventiva si Obligatorie", se arat- in plangerea semnata de Santoro.Yamil Santoro a precizat ca omagierea de la Casa Rosada a reprezengtat o incalcare "masiva" a regulii de distantare sociala, dar si o incalcare a principiului egalitatii in fata legii prin faptul ca familia lui Maradona beneficiat de tratament diferit fata de orice alta familie argentiniana care sufera pierderea unei persoane dragi.Santoro aminteste ca in Codul Penal este prevazuta o pedeapsa de sase luni pana la doi ani de inchisoare pentru cei care incalca masurile adoptate de autoritati pentru impiedicarea propagarii unei epidemii.Diego Maradona a incetat din viata miercuri, la varsta de 60 de ani. Joi, mii de argentinieni i-au adus un ultim omagiu lui Maradona la Casa Rosada, palatul prezidential din Buenos Aires, unde a fost depus pentru cateva ore sicriul cu trupul neinsufletit al starului argentinian.CITESTE SI: