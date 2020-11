Ancheta in Argentina in cazul decesului lui Diego Maradona. Ce vor sa afle procurorii

"Ancheta a fost deschisa deoarece este vorba despre o persoana care a murit acasa si nimeni nu a semnat un certificat de deces. Asta nu inseamna ca exista suspiciuni de nereguli", a declarat pentru AFP o sursa judiciara, conform news.ro.Campionul mondial din 1986 a murit, miercuri, la 60 de ani, de "insuficienta cardiaca acuta, la un pacient cu cardiomiopatie dilatativa, insuficienta cardiaca congestiva care a generat edem pulmonar acut". El a murit la locuinta sa din localitatea Tigre, unde locuia din 11 noiembrie."Noi trebuie sa determinam daca s-a facut ce trebuia sau nu. Infirmiera (aflata in serviciu cand Maradona a decedat) a facut o declaratie la procuror in ziua mortii lui Diego, apoi a modificat-o, apoi a mers la TV si a spus ca ceea ce a afirmat i s-a impus, deci sunt contradictii in declaratia sa", a declarat un membru al familiei lui Maradona sub protectia anonimatului.Parchetul asteapta rezultatele testelor toxicologice si a cerut dosarul medical, dar si inregistrarile de la camerele de supraveghere din cartierul unde Maradona si-a trait ultimele zile.Deja procurorii au inceput sa audieze martorii. "Am putut stabili ca un infirmier insarcinat cu ingrijirea lui a fost ultima persoana care l-a vazut in viata in jurul orei 06.30, la schimbarea de tura", se arata intr-un comunicat al Parchetului. Acesta a afirmat ca Maradona se odihnea si a asigurat ca "dormea si respira normal".Infirmiera care a preluat tura si era prezenta in momentul decesului a precizat ca l-a auzit pe Maradona "miscandu-se" aproape o ora mai tarziu. Anterior, ea anuntase ca l-a vazut dormind la ora 11.00 si nu a vrut sa-l deranjeze, preferand sa-i astepte pe psihiatra Agustina Cosachov si psihologul Carlos Diaz.Acestia, vazand ca Maradona nu reactioneaza cand au incercat sa-l trezeasca, au dat alerta. Un medic de cartier a incercat sa-l reanimeze. Potrivit inregistrarilor telefonice dar si a camerelor de securitate din cartier, prima ambulanta a ajuns la ora 12.27, adica dupa zeci de minute.De asemenea, se discuta si despre faptul ca Maradona a ales sa se recupereze la domiciliu, pentru a fi aproape de fiicele sale. Dupa operatia la creier, convalescenta sa, conform medicului personal Dr Luque, mergea bine. Dar sanatatea lui era fragila din cauza antecendentelor cardiace. El a avut si un sevraj cauzat de consumUL de alcool, alcool pe care il consuma in combinatie cu numeroase medicamente."Clinica a recomandat sa fie spitalizat in alta parte, dar familia a decis altceva. Fiicele sale au semnat autorizatia de iesire din spital", a declarat un membru al familiei.O alta polemica se refera la fotografiile unui angajat al pompelor funebre care se afla langa sicriul descoperit cu trupul neinsufletit al lui << Pibe de Oro >> . Desi autorul si-a cerut scuze in mod repetat, avocatul lui Maradona a promis ca va lua masuri.Citeste si: CTP nu-l iarta nici in mormant pe Maradona: A fost un personaj dezgustator din punct de vedere uman: alcoolic, drogoman inrait, amic al Mafiei si al sinistrilor dictatori