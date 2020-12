VIDEO Bautura, trabuc si multe pastile. Cat de rau arata Maradona in ultimele zile de viata

Maradona a fost operat pentru un hematom subdural la inceputul lunii noiembrie, problema medicala care a precedat infarctul fatal suferit de celebrul argentinian la data de 25 noiembrie.Emisiunea "Confrontados" a postului de televiziune "El Nueve" a intrat in posesia unor imagini care justifica intr-un fel disparitia celui considerat de multi cel mai valoros fotbalist din toate timpurile.In respectivul material, Diego Maradona canta alaturi de prietenul sau Mariano Castro, tinand in mana un trabuc, in timp ce pe masa se poate observa un pahar de bere, dar si un tub de pastile.Citeste si: Pustiul care a lasat America si castiga medalii pentru Romania. S-a mutat in tara natala a parintilor