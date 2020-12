Se bat degeaba pe averea lui Diego Maradona. Ultima dorinta a fostului fotbalist: "Nu voi lasa nimic"

Conform presei sud-americane, unii dintre copiii lui Maradona ar fi inceput deja procedurile legale pentru a primi partea cuvenita din bunurile adunate de Diego de-a lungul vietii. Chiar daca s-a spus ca Maradona si-a cheltuit o mare parte din bani, exista totusi in continuare o suma consistenta in conturile argentinianului, alaturi de alte contracte comerciale si drepturi de imagine.Pe langa mostenitorii naturali ai lui Diego Maradona, la succesiune s-ar fi inscris chiar si Rocio Oliva, ultima femeie cu care fostul fotbalist a fost cuplat, astfel ca se anunta pe viitor o batalie juridica intensa.In acest context, interesant e faptul ca Maradona si-a exprimat ultima sa dorinta intr-o declaratie facuta la finalul anului 2019. "Stiu ca acum, pe masura ce imbatranesti, trebuie sa ne pese mai mult de ceea ce lasam in urma decat ceea ce facem. Dar eu le spun tuturor ca nu voi lasa nimic. O sa donez tot. Toate castigurile din viata mea vor fi donate", a spus Maradona, fara sa-si imagineze ca decesul sau va surveni atat de repede.Citeste si: VIDEO Imagini greu de privit. Iubitul tinerel al mamei lui Neymar a fost injunghiat. Cum vrea sa se razbune