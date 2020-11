Cea mai mare ciudatenie din viata lui Maradona. Masina nemaivazuta condusa de fostul fotbalist. Poveste fascinanta

Prima masina condusa de Maradona la inceputul carierei sale, in 1982, a fost un modest Fiat 128, o masina de epoca iesita intre timp de pe piata. Lucrurile s-au schimbat insa dupa ce Diego s-a transferat in Europa, mai intai la Barcelona , apoi la Napoli . Astfel, cum a ajuns in Italia, sud-americanul si-a cumparat un Ferrari Testarossa de ultima generatie.Atractia lui Maradona pentru bolizii Ferrari a fost atat de mare incat ulterior, inainte de a pleca la Mondialul din 1986 care l-a facut celebru, si-a anuntat impresarul, pe Guillermo Coppola ca mai vrea un exemplar, dar neaparat de culoare neagra.Ajuns la uzinele de la Monza pentru a se interesa de un asemenea model, Coppola s-a lovit de un refuz categoric. "Negru? Nu exista culoarea neagra. Masinile mele sunt doar rosii", s-a exprimat nimeni altul decat Enzo Ferrari, fondatorul brandului si al echipei de Formula 1 cu acelasi nume.Discutiile nu s-au oprit insa definitiv si s-a gasit o solutie. Astfel, presedintele lui Napoli din acea perioada, Corrado Ferlaino, cel care a tinut neaparat sa-i faca el cadou lui Maradona masina dorita, a fost nevoit sa plateasca peste 100.000 de dolari doar pentru pictarea Ferrari-ului in negru. Suma finala cheltuita de Ferlaino s-a ridicat in acest fel la peste 500.000 de dolari.Povestea nu s-a terminat insa aici. Intors in Italia campion mondial, Maradona a fost asteptat la scara avionului de noul sau Ferrari negru, ciudatenia nemaivazuta pana atunci. Ei bine, dupa ce s-a urcat la bord, Diego Maradona s-a plans de lipsa unui casetofon, dar si a tapiteriei: "Luati-o de-aici, n-am ce sa fac cu ea", le-a spus Maradona patronului de la Napoli si impresarului sau, ramasi fara cuvinte. "Diego, e o masina de curse, nu e prevazuta cu asa ceva", i-au transmis acestia fotbalistului, care a ramas insa neinduplecat. Inca o data, pentru a-i face pe plac, seful clubului Napoli a rezolvat si aceasta problema, Maradona putand in final sa se bucure de faimosul sau Ferrari negru.Citeste si: Mike Tyson a revenit in ring dupa 15 ani. "Parca sunt unchii mei care se lupta la gratar". Cum s-a incheiat meciul