FOTO Asa arata cimitirul de lux in care va fi inmormantat Diego Armando Maradona

Gradina Bella Vista. Asa se numeste locul in care Maradona isi va face odihna vesnica. Creat inca din anii 1980, cimitirul e cufundat intr-o zona verde din orasul Bella Vista. Si este locul unde se afla si ramasitele parintilor lui Diego, Dona Tota si Don Diego, care au murit in 2011, respectiv 2015.Cimitirul de lux se intinde pe o suprafata de 13 hectare de teren, iar peisajul este unul mirific, cu copaci luxurianti, dealuri, flori de sezon si plante perene, lacuri artificiale si doua cladiri in stil normand francez, acolo unde se afla birourile de serviciu si capela.In acel loc va fi mutat trupul lui Diego dupa ce se va incheia ceremonia de la palatul prezidential Casa Rosada, unde sute de mii de oameni isi iau ramas bun de la Diego. Potrivit primelor informatii, priveghiul va dura pana joi la la ora 16.00 locala (21.00 in Romania), dar nu este exclus ca termenul sa fie prelungit.