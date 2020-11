VIDEO Cum a fost omagiat Maradona la meciul Napoli - Roma. Partida s-a intrerupt in minutul 10

The captain pays tribute to Diego Armando Maradona



Diego 💙pic.twitter.com/KEJXM6PUyG - Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) November 29, 2020

Conform news.ro, inainte de joc, capitanul Lorenzo Insigne a depus flori in fata imaginilor lui Maradona plasate in tribuna.Jucatorii echipei Napoli au purtat banderole negre si echipamente asemanatoare celui al Argentinei. S-a tinut un moment de reculegere inainte de start, iar in minutul 10 jocul a fost intrerupt si toti cei din stadion au aplaudat in semn de omagiu.Golurile au fost marcate de Insigne '31, Ruiz '64, Mertens '81 si Politano '86. Insigne i-a dedicat golul lui Maradona.Citeste si: Cea mai mare ciudatenie din viata lui Maradona. Masina nemaivazuta condusa de fostul fotbalist