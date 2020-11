Danut Lupu si-a amintit de intalnirea cu Maradona: "Zici ca m-am lovit de coltul blocului"

"Am vazut comentarii foarte rautacioase la adresa lui Maradona. Noi vorbim despre fotbalist, nu despre om. Toata lumea l-a iubit pe Maradona fotbalistul, nu omul. Daca nu juca fotbal, nu era atat de iubit. De ce ii intereseaza viata lui? Poate trebuie sa fii un exemplu pentru copiii care te urmaresc, dar pana la urma e viata ta si faci ce vrei cu ea, cum si eu am gresit si cred ca nu exista un fotbalist care sa nu greseasca", a spus Lupu la DigiSport."Nu cred ca va mai ajunge cineva la nivelul lui. Am jucat in '90 impotriva lui. Eu sunt un tip mai solid asa, dar cand m-am lovit de doua ori de el, zici ca m-am lovit de coltul blocului. A fost singurul fotbalist care a avut un singur picior, dar care facea cat 4 picioare, niste executii cum nu cred ca va mai exista asa ceva. Lumea spune ca Messi, Messi..., dar nu e nici la jumatatea lui", a completat Lupu.Citeste si: CTP nu-l iarta nici in mormant pe Maradona: A fost un personaj dezgustator din punct de vedere uman: alcoolic, drogoman inrait, amic al Mafiei si al sinistrilor dictatori