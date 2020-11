De ce Maradona nu a castigat niciodata Balonul de Aur

Desi este considerat o legenda a fotbalului, Maradona nu a castigat niciodata Balonul de Aur.Exista in istoria fotbalului destui jucatori celebri, unii considerati chiar cei mai buni din toate timpurile, care nu au castigat niciodata trofeul Balonul de Aur. Sunt nume extrem de cunoscute, idolatrizate ani de-a randul de un intreg mapamond, dar cu toate acestea, desi au devenit si campioni mondiali sau au cucerit importante trofee cu echipele lor de club, nu au avut niciodata bucuria de a detine Balonul de Aur.In privinta lui Diego Armando Maradona vorbim doar despre faptul ca argentinianul, care a jucat la FC Napoli si FC Sevilla , a jucat pana in 1995, anul in care France Football, publicatia care a dat viata acestui trofeu din 1956, a schimbat regulamentele, devenind mult mai permisiva, in sensul in care putea castiga Balonul de Aur si un jucator cu origini non europene, dar care sa fi jucat in sezonul ce urma sa stabileasca invingatorul la un club din Europa.CITESTE SI Maradona a murit la 60 de ani. Cum a inceput fotbalul si debutul in nationala Argentinei