De ce nu a fost incinerat corpul lui Diego Armando Maradona. Un tribunal argentinian a luat decizia

Maradona a decedat luna trecuta la varsta de 60 de ani dupa un stop cardiac si a fost ingropat pe 26 noiembrie intr-un cimitir de langa Buenos Aires, potrivit agerpres.ro.Desi avocatii starului argentinian au anuntat existenta unor probe de ADN, un tribunal a impus ca fostul jucator sa nu poata fi incinerat la o data ulterioara.Cinci copii au fost deja recunoscuti de Maradona, patru in Argentina si unul in Italia, pe cand juca la Napoli , iar alti sase asteapta o decizie in tribunale pentru stabilirea paternitatii pentru a putea participa in complexul proces de mostenire a bunurilor fostului mijlocas.Unul dintre cei sase copii, Magali Gil, 25 ani, a spus ca a aflat acum doi ani ca idolul argentinian a fost tatal ei biologic si a solicitat un esantion ADN pentru confirmarea paternitatii.