VIDEO Cutremurator: Diego Maradona a murit intr-o casa fara baie normala. Locuinta, improvizata dintr-o sala de jocuri

Diego Armando Maradona a parasit spitalul pe 11 noiembrie dupa ce a fost operat pe creier si a fost dus la o casa din San Andres, in regiunea metropolitana Buenos Aires, pentru a putea primi ingrijiri medicale la domiciliu. Cotidianul Clarin vine insa cu dovezi cutremuratoare despre dotarile respectivei locuinte.Mini-apartamentul se afla intr-o cladire cu mai multe etaje, insa Maradona a fost cazat la parter din cauza faptului ca ii era greu sa urce scarile. Conform jurnalistilor argentinieni, era vorba despre un apartament improvizat, loc care in trecut functionase o sala de jocuri. Uimitor e insa faptul ca locuinta nu beneficia de o toaleta normala, ci de o baie ecologica. De asemenea, se mentioneaza ca locul in care Diego Maradona si-a dat ultima suflare avea o izolare fonica deficitara, fostul mare fotbalist fiind deranjat mai mereu de "zgomote puternice" din exterior.Citeste si: AUDIO Ultima dorinta a lui Diego Maradona. Mesajul inregistrat cu cateva ore inainte sa moara