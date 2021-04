Cat de generos a fost Diego Maradona. A oferit "cadouri" de milioane de euro. Ultima iubita e in fruntea listei de beneficiari

Datele au fost furnizate in spatiul public prin intermediul avocatului Matias Morla, cel care a tinut intreaga evidenta a acestor cheltuieli. Astfel, suma exacta oferita de Maradona familiei si prietenilor este una impresionanta: 4.699.629 dolari.In fruntea listei de benficiari se afla Rocio Oliva, ultima iubita oficiala a lui Diego, decedat in noiembrie 2020, la varsta de 60 de ani, aceasta primind 1.410.882 dolari. O alta fosta partenera de viata a sud-americanului, Veronica Ojeda, urmeaza in ierarhie, cu 910.638 dolari.Apoi, cadourile lui Maradona (de la masini, telefoane mobile si calatorii cu avionul pana la cheltuieli medicale si interventii dentare) s-au indreptat spre unica sa sotie Claudia Villafane (900.000 dolari) si spre cele doua fiice pe care le-a avut cu aceasta, Dalma (554.870 dolari) si Gianinna (500.863 dolari). Diego Junior, un alt copil al lui Maradona, este, de asemenea, pe lista, cu 77.879 dolari. Inclusiv mama fostei iubite Rocio Oliva, s-a aflat printre destinatarii acestor cadouri generoase, Monica Islas incasand peste 300.000 de dolari.