Suferinta psihica a lui Diego Maradona: "Vorbea la telefon fara telefon". I se zdrobeau pastile in bere si vin

In cadrul anchetei privind decesul fostului mare fotbalist, au aparut marturii in premiera care scot in evidenta starea psihica precara a argentinianului inainte sa moara. Astfel, unul dintre apropiatii lui Maradona a marturisit ca legendarul fotbalist a fost prins de mai multe ori "avand o conversatie telefonica fara sa tina vreun telefon in mana".De asemenea, Griselda Morel, psiho-pedagogul care se ocupa de educatia fiului cel mai mic al lui Maradona, a adus acuzatii dure asupra ingrijitorilor care erau platiti sa-l supravegheze indeaproape pe Diego. "Ii zdrobeau pastile in bere sau vin ca sa doarma linistit noaptea. Daca Diego se trezea la 9 dimineata si voia o bere, primea. Casa era murdara si plina de alcool", a declarat aceasta.