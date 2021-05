Crima cu premeditare in cazul mortii lui Maradona? Sapte persoane sunt inculpate oficial

Biroul procurorului general din orasul San Isidro, de langa Buenos Aires, a cerut totodata judecatorul dosarului, Orlando Diaz, sa le interzica inculpatilor parasirea Argentinei. Acuzatii, al caror proces va incepe la 31 mai, sunt toti profesionisti din domeniul medical care s-au ocupat de ingrijirea lui Maradona.Procurorii au dorit initial sa-i acuze de presupus omor involuntar, dar in cele din urma au decis sa-i acuze de crima cu premeditare, infractiune pentru care pot primi pedepse de 8 pana la 25 de ani de inchisoare, dupa ce au primit, la inceputul acestei luni, raportul comisiei medicale, in care 11 experti au evaluat circumstantele mortii lui El Pibe de Oro. Raportul, al carui continut a fost difuzat de mass-media argentiniana, a stabilit ca performanta echipei sanitare care l-a asistat pe Maradona a fost "inadecvata, deficitara si nesabuita" si a lasat in voia sortii starea de sanatate a pacientului.Operat la inceputul lunii noiembrie 2020 pentru un hematom la cap, Maradona a murit cateva saptamani mai tarziu, la 25 noiembrie 2020, ca urmare a unui edem pulmonar acut secundar si a unei insuficiente cardiace cronice exacerbate, potrivit autopsiei.