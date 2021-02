Se extinde ancheta in cazul mortii lui Maradona. Inca trei persoane sunt acuzate de omucidere involuntara

Neurochirurgul Leopoldo Luque si psihiatra Agustina Cosachov au fost primii vizati de ancheta, extinsa la un psiholog si doua infirmieri (un barbat si o femeie), prezenti alaturi de Maradona in ultimele zile ale vietii sale.Biroul procurorului general din San Isidro a deschis, la finele lunii noiembrie, o ancheta pentru a determina responsabilitatile in cazul mortii lui Maradona, decedat in urma unui stop cardiac pe 25 noiembrie 2020, la varsta de 60 de ani la resedinta sa din Tigre (Buenos Aires).Procedura a fost declansata dupa marturiile celor trei fiice ale lui Maradona, Dalma, Gianinna si Jana, si cauta sa determine o eventuala neglijenta sau imprudenta in tratamentele medicale administrate fostului decar al nationalei.Cei trei noi suspecti urmeaza sa compara in fata biroului procurorului in aceasta saptamana, conform aceleiasi surse judiciare.Operat la inceputul lunii noiembrie de un hematom la cap, campionul mondial din 1986 a decedat cateva saptamani mai tarziu din cauza "unui edem pulmonar acut secundar si o insuficienta cardiaca cronica".Citeste si: