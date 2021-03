Cauzele mortii lui Maradona, analizate de o comisie medicala. Cand sunt asteptate rezultatele si cine sunt persoanele anchetate

Concluziile comisiei alcatuite din 10 experti, printre care medicii legisti care au efectuat autopsia si specialisti in diverse discipline medicale, si 10 reprezentanti ai partilor sunt asteptate peste doua sau trei saptamani.Procurorul din San Isidro, o suburbie a capitalei Buenos Aires, a deschis o ancheta dupa ce fostul campion mondial a decedat din cauza unei probleme cardiace pe 25 noiembrie 2020, la varsta de 60 de ani, in locuinta sa din Tigre.Procedura judiciara a fost deschisa dupa ce doua din cele cinci fiice ale lui Maradona, Gianinna (31 de ani) si Jana (24 de ani), au declarat ca neurochirurgul Leopoldo Luque a fost responsabil de deteriorarea starii de sanatate a tatalui lor.Ancheta incearca sa stabileasca daca a existat o eventuala neglijenta sau imprudenta in ceea ce priveste tratamentul medical administrat lui Maradona. Ea ar putea duce la inculpari pentru neacordarea de ajutor unei persoane aflate in pericol sau omor din culpa, delicte pedepsite in Argentina cu 5 pana la 15 ani de inchisoare. Ancheta se concentreaza asupra a sapte persoane: neurochirurgul Leopoldo Luque, psihiatra Agustina Cosachov, un psiholog, doi infirmieri (un barbat si o femeie) care erau la capataiul lui Maradona, precum si coordonatorul acestor infirmieri si un medic coordonator al spitalizarii la domiciliu.Audiate la sfarsitul lui februarie, Gianinna si Jana i-au "desemnat pe Cosachov, Luque si psihologul (Carlos) Diaz ca medici curanti", a dezvaluit avocatul infirmierei, prezenta la audiere. "Este foarte clar ca ei decideau tratamentul", a afirmat avocatul Rodolfo Baque."Ultima oara cand Gianinna l-a vizitat pe Maradona, a remarcat ca este foarte umflat. In saptamanile dinaintea mortii, prezenta o deteriorare atat fizica, cat si cognitiva", a adaugat Baque.Diego Armando Maradona, in varsta de 60 ani si suferind de probleme legate de dependenta de alcool, a fost internat intr-o clinica din orasul La Plata, pe 2 noiembrie 2020, din cauza anemiei si a deshidratarii, iar o zi mai tarziu a fost transferat la un sanatoriu din orasul Olivos, in regiunea Buenos Aires, unde a fost operat pentru un hematom subdural la cap.Pe 11 noiembrie, el a fost externat din sanatoriu, insa sub supraveghere la domiciliu pentru continuarea tratamentului. In acest scop, el s-a mutat intr-o casa dintr-un cartier privat de la periferia capitalei Argentinei, unde a incetat din viata pe 25 noiembrie, in urma unui stop cardiac.Citeste si: