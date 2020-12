Meciul Napoli - Real Sociedad, primul pe stadionul redenumit Diego Armando Maradona

"Este o mare onoare sa fim aici, la stadionul Diego Armando Maradona", a declarat directorul sportiv al clubului Napoli, Cristiano Giuntoli.Starul argentinian Diego Maradona a incetat din viata la 25 noiembrie. El a jucat pentru Napoli in perioada 1984-1991. La cateva ore dupa anuntul decesului lui Maradona, primarul orasului Napoli a propus schimbarea numelui stadionului San Paolo in Diego Armando Maradona.Napoli a incheiat pe primul loc grupa F a Ligii Europa si s-a calificat in 16-imile competitiei.CITESTE SI: