"Maradona s-a sinucis". Dezvaluiri cutremuratoare despre fostul mare fotbalist

"El Pibe D'Oro" a murit pe 25 noiembrie, la varsta de 60 de ani, din cauza unui stop cardio respirator."Ultima oara l-am vazut in viata la clinica Olivos, unde fusese operat. Era sedat si dormea. Nu am putut sa vorbesc cu el sau cu psihologul sau cu psihiatrul.Pur si simplu, mi-au inchis usa in fata.Cand m-am dus sa-l vad a doua oara, se sinucisese. Cred ca s-a sinucis pentru ca se saturase de tot ce il inconjura. Totul ce s-a intamplat a dus la sinucidere.Una dintre asistentele care au stat cu el pana la sfarsit mi-a spus: Nu mai voia sa traiasca. Era obosit", a spus Alfredo Cahe la emisiunea Confrontados, la postul local de televiziune Canal 9, citat de gsp.Diego Maradona a castigat tilul mondial cu Argentina, in 1986, la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic.