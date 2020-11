VIDEO Clipe emotionante in Argentina. Fiica lui Maradona a izbucnit in plans in loja tatalui sau

iEl momento de la noche! Los jugadores de Boca se acercaron a dedicarle el triunfo ante Newell's a Dalma Maradona, que vivio el partido en el palco de su padre.#DiegoEterno pic.twitter.com/0XWZgli8jn - ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 30, 2020

Meciul din Cupa Ligii Argentinei, incheiat cu scorul de 2-0 pentru Boca Juniors, a fost unul cu incarcatura aparte, pe teren confruntandu-se doua dintre echipele la care a evoluat Diego Maradona. Astfel, inaintea partidei, jucatorii au tinut un moment de reculegere langa un banner urias cu chipul lui Maradona, amplasat la centrul terenului.De asemenea, printre putinii spectatori din tribunele arenei "La Bombonera" s-a aflat si Dalma, fiica lui Diego Maradona, care a urmarit intalnirea chiar din loja rezervata pentru fostul mare fotbalist trecut in nefiinta.Astfel, dupa golul lui Cardona din minutul 12, toti de la Boca Juniors s-au dus in fata lojei in care se afla Dalma si au inceput sa aplaude, dedicandu-i reusita, gest care s-a repetat si la finalul jocului. Extrem de emotionata, fiica lui Maradona nu si-a putut stapani emotiile, izbucnind in plans.