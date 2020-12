Diego Maradona Junior promite razbunare: "Cine mi-a ucis tatal va plati pentru asta"

Infectat cu coronavirus si internat in spital in stare grava, Diego junior n-a putut participa la inmormantarea lui Maradona, lucru care l-a afectat enorm. "Sa nu pot sa-mi iau ramas bun de la tatal meu m-a durut foarte mult. Am incercat o viata intreaga sa recuperez relatia dificila cu el, am reusit si apoi a trebuit sa plece. A fost o dubla suferinta", a spus fiul lui Diego Maradona rezultat dintr-o relatie extraconjugala a acestuia, cu Cristiana Sinagra."De indata ce sunt gata, pentru ca inca mai am efecte secundare din cauza Covidului, care aproape ca m-a ucis, ma voi duce sa-i dau tatalui meu un sarut", a completat el pentru Sky."Stiu ca exista o ancheta in curs, cu fratii si surorile mele care merg la proces. Se va afla daca a existat neglijenta sau daca cineva este responsabil. Cine mi-a ucis tatal va plati pentru asta", a incheiat Diego Maradona Junior.Citeste si: VIDEO Gestul obscen cu care cel mai bogat pilot din Formula 1 si-a distrus cariera. Fotomodelul care i-a sucit mintile