"Mana lui Dumnezeu", pe bancnotele din Argentina? Cat va "valora" fostul mare fotbalist Diego Maradona

Bancnota, care valora circa 12,27 dolari la cursul de schimb de luni, ar urma sa prezinte chipul lui Maradona pe o parte si imaginea unuia dintre cele mai celebre goluri ale sale pe cealalta, a afirmat senatoarea Norma Durango, initiatoarea acestui proiect."Ideea nu este doar de a aduce un omagiu celui mai important idol al nostru, dar si de a ne gandi la chestiunea economica. Noi consideram ca atunci cand turistii vor veni aici, vor dori sa plece catre casa luand cu ei un 'Maradona'", a explicat Durango.Diego Maradona, care a incetat din viata luna trecuta, la varsta de 60 ani, a marcat doua dintre cele mai faimoase goluri ale sale in meciul cu Anglia, din sferturile de finala ale Cupei Mondiale 1986 (2-1). La primul dintre ele, el a introdus mingea cu mana in poarta goalkeeper-ului Peter Shilton, afirmand ulterior ca a fost vorba de "Mana lui Dumnezeu". Cel de-al doilea gol, considerat unul dintre cele mai frumoase din istoria fotbalului , a venit dupa o actiune personala a lui Maradona, care a driblat tot ceea ce i-a iesit in cale, inainte de a-l invinge din nou pe Shilton.Unii argentinieni critica insa dorinta de includere pe o hartie oficiala a guvernului a golului marcat cu mana de Maradona, considerand ca ar fi ca si cum autoritatile ar aproba o ilegalitate.Senatoarea din provincia La Pampa a indicat ca decizia finala va fi luat de legislatori, care trebuie sa studieze propunerea sa la inceputul anului viitor.Actuala bancnota de 1.000 de pesos are imprimata pe ea imaginea unei pasari-olar (Rufous hornero), pasarea nationala din Argentina.Citeste si: Se bat degeaba pe averea lui Diego Maradona. Ultima dorinta a fostului fotbalist: "Nu voi lasa nimic"